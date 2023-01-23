Москва, 23 января, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совфеда будет публиковаться в интернете без персональных данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Поправка входит в блок поправок ко второму чтению законопроекта, который призван упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов», — сказал глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Новые нормы вступят в силу в 2023 году.

«Неправильно поданные сведения или недостоверные сведения по закону статусе влекут за собой тяжелые последствия, суть которых очень проста — это отрешение от депутатства», — сказал ранее глава мандатной комиссии депутат Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

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Еще одна поправка предполагает новое основание для прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов их отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести месяцев подряд. Норма не будет иметь обратной силы.