Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Представители общественности Петербурга простились с известной советской и российской тележурналисткой, бывшим руководителем «Пятого канала» и петербургской дирекции канала «Культура» Бэллой Курковой, скончавшейся 19 января после тяжелой болезни на 88-м году жизни. Отпевание Курковой и панихида прошли в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Она была бесстрашным человеком, боролась за правду, невзирая на личности. Самое главное — она любила нашу страну, Россию, любила наш город, всегда старалась его защитить», — сказал на траурной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов напомнил, что Куркова стала основателем целых жанров на российском телевидении, была автором двух сотен документальных фильмов, посвященных Северной столице и петербургским деятелям культуры.

«Бэллу Алексеевну заменить невозможно. Она была потрясающим организатором, она была редким профессионалом. Человек, который влиял на политическую, творческую повестку вообще всего телевидения. Ее боялись, и она благодаря этому всегда отстаивала то, что хотела делать, и отстаивала людей, с которыми она работала», — сказал о Курковой гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Похороны тележурналистки состоялись на Смоленском кладбище на Васильевском острове Петербурга.