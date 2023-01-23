Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Снятию санкций Евросоюза и США на пути экспорта российского продовольствия не способствовали никакие усилия ООН. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Претории.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

«Что касается российских удобрений, зерна, то никакие усилия ООН не способствовали тому, чтобы Евросоюз и Соединённые Штаты сняли препоны на пути нашего экспорта», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров уточнил, что, хотя власти США и ЕС заявляют о якобы отсутствии санкций против российских продовольствия и удобрений, любым российским судам запрещено входить в воды Средиземного моря, иностранным судам — заходить в российские порты, а также есть запрет на использование «Россельхозбанком» платёжной системы SWIFT.

«Господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш, надо отдать ему должное, обозначил эти проблемы, в том числе публично. Но воз и ныне там», — отметил он.

В то же время министр иностранных дел РФ добавил, что также не решён вопрос с 280 тысячами тонн заблокированных в портах Европы из-за санкций российских удобрений, которые российская сторона намеревалась бесплатно отдать беднейшим странам мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день Россия ведёт создание независимых от стран Запада механизмов сотрудничества с партнёрами, желающими «по-честному сотрудничать».