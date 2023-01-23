Стокгольм, 23 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали четвёртый пакет санкций против Ирана. Такое решение было принято сегодня, 23 января. Об этом сообщила Швеция, председательствующая в ЕС.

EPA/STR/ТАСС Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов

«На сегодняшнем заседании глав МИД министры приняли новый пакет санкций против Ирана», ― говорится в заявлении на странице представительства в Twitter.

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Отмечается, что ЕС осуждает «жестокое» применение силы иранскими властями против мирных демонстрантов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что в новый чёрный список могут быть включены более 50 человек, в том числе члены Корпуса стражей Исламской революции, а также нескольких юридических лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 чиновников Ирана, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) и Силами правопорядка Исламской Республики Иран. Такие меры обусловлены подавлением протестов в стране.

В январе 2023 года в ответ на казнь Алирезы Акбари, имевшего ирано-британское гражданство, правительство Великобритании ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.