Москва, 23 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Большая часть валютных сбережений граждан России вывезена за рубеж. Жители страны в течение 2022 года предпочитали открывать вклады в иностранных банках, нежели конвертировать свои валютные сбережения в российские рубли. Такие выводы сделали эксперты «Ведомостей» на основании данных Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«К 1 декабря 2022 г. депозиты в иностранной валюте занимали 21%, или 8,4 трлн руб., от всех вкладов населения (40,1 трлн руб.). Но из этой суммы в российских банках в конце года находилось только 3,5 трлн руб. (8,6% от всего объема и 42% — от показателя депозитов в валюте)», — говорится в материале издания.

При этом остальные 5 трлн граждане хранили в иностранных банках (12,4% всего объема, или 58% от показателя депозитов в валюте).

Как считают эксперты, в иностранные банки вывез свою валюту узкий круг состоятельных граждан. Этот стало их решением в ответ на политическую ситуацию в стране и мире.