Таллин, 23 января, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Эстония рассчитывает получить от Европейского фонда мира компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом 23 января сообщается в государственном центре оборонных инвестиций Эстонии.

ИА REGNUM Евро

Как отмечает глава ведомства Катри Раудсепп, уже принято решение о выделении Эстонии 156 миллионов евро.

«Физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет… Всего Эстония надеется вернуть около 400 миллионов евро», — цитирует Раудсепп портал телерадиовещания ERR.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о выделении Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро.