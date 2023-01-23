Харьков, Украина, 23 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Харьковской области под контролем ВС РФ находится 11 населённых пунктов, заявил 23 января глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Порядка 11 населённых пунктов в серой зоне, которые не находятся под контролем украинских вооружённых формирований», — сказал Ганчев.

Он пояснил, что эти населённые пункты находятся под контролем России. Они располагаются в Купянском районе Харьковской области на границе с ЛНР. Жители этих территорий — «в основном пенсионеры, около 500–600 человек».

Этим людям оказывают поддержку и ВС России, и ВГА Харьковской области, представители которой возят в эти населённые пункты гуманитарную помощь.