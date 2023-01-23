Алжир, 23 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Италия сможет полностью отказаться от закупок российского природного газа не ранее, чем зимой 2024–2025 годов. Об этом заявил глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци, находясь с визитом в Алжире, передаёт 23 января агентство Askanews.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он добавил, что положительно относится к прекращению закупок газа в России.

«Я бы сказал: продолжая в том же духе, дело идёт в правильном направлении», — сказал Дескалци.

Глава компании добавил, что при отказе от российского газа планируется нарастить сотрудничество с Алжиром. Если два года назад эта африканская республика поставляла в Италию 21 млрд кубометров газа в год, то теперь объёмы выросли до 25 млрд, и планируется дойти в 2024 году до 28 млрд кубометров.

Дескалци назвал Алжир стратегическим партнёром, помогающим Италии.

Стоит отметить, что в 2022 году Италия закупила в России около 10 млрд кубометров природного газа. Объёмы закупок сократились примерно втрое в сравнении с предыдущими годами. По прогнозу Центробанка Италии, это приведёт к сокращению темпов роста ВВП республики в ближайшие годы.