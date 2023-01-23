Москва, 23 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства ЮАР Наледи Пандор 23 января обвинил Киев в терроризировании собственного гражданского населения.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

«У них цели выбираются специально такие, чтобы терроризировать гражданское население », — сказал дипломат.

Также Сергей Лавров добавил, что Запад осведомлен о том, что киевский режим бомбит собственные города и населенные пункты для достижения своих корыстных результатов.

Ранее глава МИД РФ напомнил, что российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданской инфраструктуре.