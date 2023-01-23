Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия ведёт создание независимых от стран Запада механизмов сотрудничества с партнёрами, желающими «по-честному сотрудничать». Об этом 23 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Претории.

KIM LUDBROOK/EPA/KIM LUDBROOK/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Как отметил глава МИД РФ, в ходе переговоров стороны обсуждали темы мирного использования космоса, инфраструктуры и высоких технологий, включая так называемые умные города, и южноафриканский министр иностранных дел заявила, что ЮАР интересует опыт России в этих сферах.

«Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег, всё это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнёрами, которые хотят по-честному сотрудничать», — сказал он.

Также Лавров, уточнил, что, хотя отношения России и ЮАР и затронули антироссийские санкции Запада, но у правительства и бизнеса обеих стран имеются двусторонние интересы в том, чтобы продолжать сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что приоритеты председательства Южно-Африканской Республики (ЮАР) в БРИКС разделяются Россией, которая намерена активно содействовать выполнению этих планов.