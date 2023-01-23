Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Вашингтон и Лондон требуют от крупных государств, представляющих тысячелетние цивилизации, отказаться от экономических связей с Россией, игнорируя их национальную гордость. Об этом 23 января заявил глава МИД РФ журналистам после переговоров с коллегой из ЮАР Наледи Пандор в Претории.

KIM LUDBROOK/EPA/KIM LUDBROOK/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Он отметил, что в США и Великобритании угрожают проблемами тем, кто продолжает сотрудничать с Россией.

«Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все красные линии», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что гибридная война США и стран НАТО против России почти переросла в настоящую.