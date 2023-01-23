Москва, 23 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил «украинский кризис» с «гнойником».

ИТАР-ТАСС/Максим Никитин Площадь Независимости в Киеве. 2013

«Как этот кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве со стороны Запада, никто об этом не вспоминает. История отменена», — заявил Лавров 23 января в завершение переговоров с главой внешнеполитического ведомства ЮАР Наледи Пандор.

При этом дипломат добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, и отметил, что ситуация будет тем сложнее, чем дольше Запад будет избегать конструктивного диалога.

Ранее Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 23 января заявил об изменяющемся характере войны Запада с Россией.