Москва, 23 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины нанесли серьёзный урон военной технике киевских боевиков. Так, в частности, армия киевского режима уже потеряла почти три тысячи беспилотников. Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны России.

pixel2013 Дрон

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 376 самолётов, 203 вертолёта, 2934 беспилотных летательных аппарата», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также военные киевского режима лишились 3893 орудий полевой артиллерии и миномётов, 8153 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 23 января, по данным Минобороны России, средствами противовоздушной обороны было сбито три беспилотных летательных аппарата киевских боевиков. Дроны уничтожены в районах населённых пунктов Кременная в ЛНР и Жовтневое Харьковской области.