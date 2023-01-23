Нальчик, 23 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Государство хочет доверить судьбу популярного курорта «Архыз» частному инвестору, но условия конкурса выглядят очень странно

Александр Погожев ИА REGNUM Горнолыжный курорт «Архыз», Карачаево-Черкесия

От российского турсервиса не принято ожидать многого. Несмотря на заметные усилия последних лет, многие отечественные курорты всё ещё уступают зарубежным по уровню сервиса и инфраструктуры. Что сдерживает их развитие, можно понять на примере «Архыза», — флагманского курорта Северо-Кавказского туристического кластера, который недавно выставили на продажу.

Девушка на выданье

Согласно романтичной версии, название «Архыз» переводится с карачаевского языка как «красивая девушка». Здесь действительно красиво — горные хребты и долины, нетронутая природа, примерно 300 солнечных дней в году. Неудивительно, что ежегодно эти места выбирают для своего отдыха больше 500 тыс. туристов.

Судя по отзывам некоторых гостей, у туристско-рекреационного комплекса «Архыз» есть огромный потенциал роста. Гости не скрывают своего восхищения природой, но текущий уровень сервиса оценивают довольно низко.

«В Архызе нет асфальтированных дорог. Выходишь из отеля в грязь. Каждый день с утра и вечером жуткие пробки то до горы, то от горы», — жалуется один из пользователей сайта Tripadvisor. «Природа супер, но на этом, наверное, всё. Сервис ниже среднего. Почти всё, что заявлено на официальном сайте, отсутствует. Электросамокатов, сигвеев, детских кресел на велосипеды, даже мячей нет!», — делится впечатлениями от курорта еще один пользователь.

Конечно, от недовольства туристов не застрахован ни один отель в мире, даже самый лучший. Но вопросами развития инфраструктуры «Архыза» обеспокоены не только туристы, но и операторы курорта, а это говорит о многом. Сделать жемчужину Кавказа комфортной и гостеприимной нужно уже в ближайшем будущем.

Генеральный директор АО «Кавказ. РФ» — единого института развития Северного Кавказа и владельца пакета акций курорта — Андрей Юмшанов на днях рассказал о планах развития коммерческой инфраструктуры «Архыза». Он отметил, что решать эти вопросы должен частный инвестор, которого уже ищут.

Проблему удобства и комфорта северокавказских курортов взяли на контроль на самом высоком уровне: прошлой осенью президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета утвердил внушительный список поручений, в который входит и привлечение к развитию «Архыза» нового стратегического инвестора.

Кто готов рискнуть?

Для дальнейшего развития «Архызу» нужен эффективный собственник, которого традиционно ищут в сфере частного бизнеса. Формулировка условий инвестиционного конкурса, который призван определить нового владельца, вызвала у экспертов массу вопросов, граничащих с откровенным скепсисом.

Один из крупнейших всесезонных горнолыжных курортов страны однозначно требует серьезной проектной работы, масштабных финансовых вливаний, квалифицированных менеджеров. В списке обязательств, на которые должен согласиться будущий инвестор «Архыза», — создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, оборудование части из них системой искусственного снегообразования, а также развитие трех туристских деревень, одну из которых предстоит построить с нуля. При этом общее количество мест размещения гостей должно достигнуть 8 тысяч.

Это — очень масштабные планы и огромные расходы. Просто для сравнения: на то, чтобы создать 2 тысячи туристических мест, проложить 27 километров трасс и построить восемь канатных дорог, государство уже потратило около 23 млрд рублей.

Партнер, руководитель департамента «Гостиничный бизнес и туризм» Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова проводит аналогию со строительством другого горнолыжного курорта — «Красной Поляны». «Горнолыжные курорты, создающиеся практически с нуля, требуют значительных инвестиций в инфраструктуру — подъемники, инженерные сети, дороги, а также в развитие средств размещения и прочей инфраструктуры для туристов, — говорит Смирнова. — Для примера, строительство курорта «Красная Поляна» стоило более 62 млрд рублей. При этом представление о том, что горнолыжные курорты — это машина по зарабатыванию денег, не очень соотносится с действительностью».

На выполнение всех требований по развитию «Архыза», указанных в условиях конкурса, у победителя будет всего четыре года. При этом на первом этапе работ новый владелец получит лишь 25% акций АО «Управляющая компания Архыз», все остальное пока останется за государством в лице АО «Кавказ. РФ».

Эксперты не понимают, как в такой ситуации можно привлечь многомиллиардное финансирование. Статус миноритария обеспечивает очень слабую позицию в переговорах с возможными кредиторами, которая еще сильнее ослабляется запретом на использование имущества «Архыза» в качестве залога.

Четырехлетний срок развития инфраструктуры в объемах, указанных в условиях конкурса, тоже не выглядит реалистичным, констатирует член общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников.

«При сегодняшних проблемах, связанных с западными санкциями, строительство 30 км трасс за четыре года плюс их оборудование является заведомо невыполнимым, — уверен Кожевников. — Если сюда добавить вопросы, связанные с разработкой мастер-плана, проектно-сметной документации, изучением грунтов и охранных зон, с чего начинается любой девелоперский проект, то, безусловно, четыре года — очень оптимистично. Я не уверен, что кто-то из инвесторов будет готов рискнуть».

По подсчетам эксперта, совокупная стоимость всего проекта составит не менее 34 млрд рублей. И это не последняя цена — минувшей осенью основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич только развитие гостиничного фонда в «Архызе» до 8 тысяч мест оценивал в 60 млрд рублей.

С учетом упомянутых проблем условия объявленного конкурса выглядят если и не заведомо неподъемными, то как минимум очень тяжёлыми. При этом еще и ответственность победителя конкурса за возможные нарушения прописана непропорционально в сравнении с ответственностью нынешнего владельца комплекса.

Волей-неволей возникает вопрос — действительно ли организаторы конкурса хотят найти инвестора, готового вложиться в развитие курорта, или это мероприятие имеет какие-то другие, необъявленные задачи?