Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В гибели мирных жителей Украины виновато украинское руководство, российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, сообщил 23 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ЮАР.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Разрушенный дом в Днепропетровске

Сергей Лавров «Мы не бьём по гражданской инфраструктуре, и тому есть много подтверждений. Всё, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжёлые вооружения, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах».

Глава МИД РФ напомнил, как экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на разрушения в Днепропетровске в середине января.

Сергей Лавров «Честно сказал, что то, что вы видели на кадрах из Днепропетровска, честно сказал, что это работа украинской противовоздушной обороны, которая, находясь в городе, в жилых кварталах, сбила пролетавший над ней снаряд, российскую ракету».

Глава МИД РФ напомнил, что те, кто хочет соблюдать международное гуманитарное право, не должны так поступать с мирными жителями.

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