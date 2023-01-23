Будапешт, 23 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Принятие Евросоюзом десятого пакета санкций против России было бы «огромной ошибкой», так как доказано, что такие санкционные меры заводят страны Европы в тупик. Об этом 23 января написал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из соцсетей.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Петер Сийярто

Как отметил глава МИД Венгрии, ранее было уже доказано, что антироссийские санкции только заводят Европу в тупик.

«Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет [против России]… Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», — указал Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о передаче Украине части конфискованных российских активов можно считать воровством. Те, кто пытается продвигать такую идею, «немного заигрались в геополитику» и ставят под угрозу позицию США о верховенстве права.