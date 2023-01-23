Нью-Йорк, США, 23 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Европейский союз может расширить санкции в отношении российской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Согласно сообщению агентства, конкретных предложения по новым антироссийским мерам страны ЕС пока не получили. Часть государств, в том числе Польша и страны Прибалтики, настаивают на принятии более жестких санкций.

Кроме того, по сообщению Bloomberg, ЕС разрабатывает новые санкции против Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, в том числе полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения.