Москва, 23 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В ходе проводимой спецоперации Вооружённые силы России за прошедшие сутки перехватили более десятка реактивных снарядов. Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны России.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

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«Перехвачено 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах города Донецка, населённых пунктов Авдеевка, Пилипчатино Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны было сбито три беспилотных летательных аппарата киевских боевиков. Дроны уничтожены в районах населённых пунктов Кременная в ЛНР и Жовтневое Харьковской области.

Ранее по теме: ВС России перехватили три снаряда HIMARS и «Ураган» в Запорожской области

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 21 января, в Запорожской области российскими военными было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Кроме того, была перехвачена одна противорадиолокационная ракета HARM.