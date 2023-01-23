Соледар, ДНР, 23 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 23 января заявил, что предприятие «Артемсоль» в Соледаре и соляные шахты подлежат восстановлению.

Валентин Спринчак/ТАСС Добыча соли на государственном предприятии «Артемсоль» в Соледаре

«В плане восстановления мы видим, что предприятие «Артемсоль» абсолютно точно будет восстановлено, соляные шахты будут работать», — сказал Пушилин.

Стоит напомнить, что до начала эскалации конфликта продукция предприятия экспортировалась в 22 страны мира. При СССР же в Соледаре добывалось около 40% соли в стране.

Ранее Пушилин также в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что после освобождения Соледара от Вооруженных сил Украины в городе фактически не осталось ни одного целого здания.