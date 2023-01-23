Москва, 23 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Обстановка на основных направлениях специальной военной операции на Украине складывается в основном наступательная. Как сообщает 23 января Минобороны РФ, в Запорожье за сутки уничтожены до 30 украинских военных и РСЗО «Град».

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На краснолиманском направлении артиллерия обстреляла украинские подразделения у Серебрянского лесничества, их потери составили до 70 военных.

Штурмовики на донецком направлении при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили посёлок Краснополье, уничтожив свыше 60 военнослужащих и военную технику.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (23.01.2023 г.)

На днепровском направлении (в районе населенного пункта Марганец) атаке подверглась реактивная артиллерийская бригада ВСУ: высокоточным оружием российских военных вместе с экипажем выведена из строя пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Более 40 украинских военнослужащих 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ ликвидированы в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики (купянское направление).

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими войсками уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2934 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 3893 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8153 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российский военкор Александр Сладков со ссылкой на выпускника академии Генштаба немного расшифровал статистику, отметив, что более 370 сбитых самолета ВСУ — это уничтоженная воздушная армия, более 200 вертолетов — воздушная армия. Количество уничтоженных танков и ББМ противника сравнимо с двумя танковыми и пятью общевойсковыми армиями. Свыше 980 РСЗО — это ударная армия. Эксперт подсчитал, что Россия за год положила 23 армии противника: «А это четыре фронта! Ну или четыре группы армий вермахта. Или вся современная группировка НАТО в Европе. И без миллионов собственных потерь ВС РФ. Результат даже превосходит времена Великой Отечественной войны и все другие войны».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты её цели. Наступательные действия на 22 января позволили занять более выгодные рубежи и позиции.

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