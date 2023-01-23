Вашингтон, 23 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Организаторы антипремии «Золотая малина» опубликовали список основных претендентов по нескольким номинациям по итогам 2022 года. Среди худших художественных фильмов в нем оказались «Блондинка», «Доброго траура», «Морбиус», «Пиноккио», «Русалка и дочь короля».

Цитата из к/ф «Блондинка». Реж. Эндрю Доминик. 2022. США Ана де Армас в роли Мэрилин Монро

Так, фильм о голливудской звезде Мэрилин Монро стал номинантом сразу в восьми категориях. Его назвали не только худшим среди художественных кинолент, а также в номинациях «Худший актер второго плана» и «Худшая экранная пара». Худшей названа и режиссерская работа Эндрю Доминика. Фильм также попал в номинации «Худший сценарий» и «Худший ремейк».

В номинацию антипремии «Золотая малина» «Худшая экранная пара» также попал Том Хэнкс и его латексное лицо (и карикатурный акцент) в фильме «Элвис».

В номинации «Худший ремейк» оказались «Мир Юрского периода: Господство», «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней», «Воспламеняющая взглядом».

Известно, что церемония объявления победителей антипремии «Золотая малина» состоится 11 марта. По традиции их список оглашается за день до списка лауреатов «Оскара».