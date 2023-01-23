Москва, 23 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В ходе нанесения огневого поражения артиллерия Западного военного округа (ЗВО) Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожила за сутки свыше 40 киевских боевиков на купянском направлении. Об этом 23 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Боевая работа расчета САУ «Акация» в зоне СВО

Как указал Конашенков, артиллерия ЗВО нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад вооружённых формирований режима Киева около населённых пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, в результате этого было уничтожено свыше 40 украинских нацистов и один автомобиль ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что войска Восточного военного округа (ВВО) ВС РФ за сутки уничтожили комплексным огневым поражением до 30 киевских боевиков и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ на запорожском направлении.