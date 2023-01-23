Москва, 23 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды, собранные из добровольцев, освободили село Краснополье в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Солдат ВС России

Отмечается, что взятие населённого пункта проводилось при поддержке авиации, ракетчиков и артиллерии Южного военного округа. В целом за последние сутки на донецком направлении российские подразделения уничтожили более 60 боевиков ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также произведённую в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли важные высоты с юга от Артёмовска, что позволит взять в оперативное окружение находящихся в городе боевиков ВСУ.