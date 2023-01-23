Москва, 23 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил об изменяющемся характере войны Запада с Россией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ЮАР.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

По словам главы МИД России, США и другие страны НАТО пытаются вести с Россией уже не гибридную войну, а почти настоящую.

Ранее в интервью передаче «Большая игра» Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США давно объявил войну России. По словам Сергея Лаврова, война Запада была объявлена достаточно давно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что второй саммит Россия — Африка выведет отношения Москвы с континентом на новый уровень.

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