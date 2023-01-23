Москва, 23 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Поражение нанесли российские военные в рамках спецоперации за сутки в 97 районах, сообщил 23 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Представитель российского военного ведомства отметил, что за сутки нанесено поражение 63 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Кроме того, отметил Конашенков, оперативно-тактическая авиация ВС России, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 97 районах в зоне спецоперации.