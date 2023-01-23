Москва, 23 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ за минувшие сутки совершили результативный удар по артиллерии противника на днепровском направлении. В результате работы высокоточным оружием была уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем. Об этом в ходе брифинга 23 января сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что, помимо этого, в районе города Марганец Днепропетровской области нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.

«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее сообщалось о том что активизировалась ситуация на запорожском направлении. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, подразделения ВС РФ наносят удары по противнику максимально эффективно, при этом избегая риска для бойцов.