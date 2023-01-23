Москва, 23 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США на краснолиманском направлении. Об этом 23 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Огнем артиллерии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — указал Конашенков.

По данным Минобороны России, потери противника на данном направлении составили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, до 70 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе наступления на запорожском направлении российские подразделения Восточного военного округа (ВВО) заняли более выгодные позиции и рубежи.