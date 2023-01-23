Москва, 23 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Войска Восточного военного округа (ВВО) Вооружённых сил (ВС) РФ за сутки уничтожили комплексным огневым поражением до 30 киевских боевиков и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ на запорожском направлении. Об этом 23 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цитата из видео. Министерство обороны России РСЗО ВС России

«На запорожском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что одной из целей Запада, которую там никто и не скрывает, является возврат России в границы 1991 года.