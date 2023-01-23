Москва, 23 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Пропуск заседаний станет основанием для прекращения полномочий региональных депутатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, соответствующая поправка была поддержана комитетом Госдумы по госстроительству.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Поправка к принятию предлагает сделать основанием прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов их отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести месяцев подряд», — сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

По его словам, эта норма не будет иметь обратной силы.

Изменение входит в блок поправок ко второму чтению законопроекта, который призван упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

Всего к законопроекту поступило порядка 30 поправок. Среди поправок, рекомендованных к принятию — положение о том, что председатели законодательных собраний будут работать только на постоянной основе, соответственно, они будут отчитываться на общих основаниях.

«При этом мы предусмотрели переходную норму, что эти правила распространяются только на председателей, избранных уже после вступления в силу закона. Сейчас возможность осуществления полномочий председателя законодательного органа на непостоянной основе предусмотрена в 11 субъектах РФ», — прокомментировал Крашенинников.

Кроме того, нашла поддержку поправка, согласно которой дополнительно совершенствуется статус сельского старосты. Изменениями допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе, и устанавливается, что старостой может быть гражданин, имеющий в собственности жилое помещение на территории данного сельского поселения.

Сейчас старостами могут быть граждане, проживающие на территории сельского населённого пункта и обладающие активным избирательным правом.

«Однако практика показывает, что активными старостами могут являться граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в сельском населённом пункте, но имеющие в собственности жилое помещение, расположенное в данном населённом пункте», — сказала соавтор поправки депутат Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия»).