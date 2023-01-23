Претория, ЮАР, 23 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Позицию по переговорам следует прояснять не России, а Киеву. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, сообщил 23 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ЮАР.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто бы мог выступить посредником на переговорах России и Украины, Лавров напомнил, что Владимир Зеленский в октябре прошлого года подписал указ, запрещающий любому украинскому официальному лицу вести переговоры с российской стороной.

Сергей Лавров «Поэтому можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий».

Глава МИД РФ напомнил, что Россия не отказывается от переговоров, о чём не раз заявляла. А те, кто отказываются, должны понимать: «чем дольше они отказываются, тем сложнее будет найти решение».