Астана, 23 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Премьер-министры всех пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), подтвердили, что примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета, запланированном в Алма-Ате. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министерство иностранных дел Казахстана

«В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание совета назначено на 2 и 3 февраля. Кроме того, в Алма-Ате пройдёт форум по цифровизации Digital Almaty. Его темой будет «Цифровое партнёрство в новой реальности».

Стоит отметить, что ожидается участие в форуме Digital Almaty 15 тыс. человек из 30 стран. На нём планируется обсуждать вопросы майнинга криптовалют, роботизации, развитие IT-технологий в Евразийском регионе.