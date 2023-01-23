Премьеры стран ЕАЭС прибудут на Евразийский межправсовет в Алма-Ату
Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС подтвердили планы посетить Евразийский межправсовет в Алма-Ате
Астана, 23 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Премьер-министры всех пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), подтвердили, что примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета, запланированном в Алма-Ате. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
«В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание совета назначено на 2 и 3 февраля. Кроме того, в Алма-Ате пройдёт форум по цифровизации Digital Almaty. Его темой будет «Цифровое партнёрство в новой реальности».
Стоит отметить, что ожидается участие в форуме Digital Almaty 15 тыс. человек из 30 стран. На нём планируется обсуждать вопросы майнинга криптовалют, роботизации, развитие IT-технологий в Евразийском регионе.