Москва, 23 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. В России с 2023 года будут отмечать новый профессиональный праздник ― День метростроителя. Соответствующий указ 23 января подписал презент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро

«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», ― говорится в документе, опубликованном на сайте официальной правовой информации.

Проект президентского указа об установлении нового профессионального праздника был подготовлен Минстроем России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации об установлении памятного дня «День метростроителя» (от 6 октября 2022 года).

Мотивы выбора даты праздника разработчики указа не приводят. Напомним, первый пробный поезд по первой ветке Московского метрополитена был запущен в октябре 1934 года.