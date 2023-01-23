Москва, 23 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. МИД РФ понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного — посол Эстонии должен покинуть Россию 7 февраля, сообщает 23 января пресс-служба профильного министерства. Причинами названы тотальная русофобия и культивирование враждебности по отношению к РФ. В Министерстве иностранных дел России отметили, что именно они стали элементами государственной политики Таллина.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Временный поверенный в делах — это дипломат, который исполняет обязанности главы дипломатического представительства в отсутствие посла, что воспринимается как снижение уровня отношений между государствами.

Ранее Эстония предприняла новый недружественный шаг, радикально сократив состав российского посольства в Таллине. Кроме того, известно, что власти Эстонии намерены продолжать подготавливать украинских военных.

Также Эстония отдаст Украине все имеющиеся на вооружении гаубицы 155-мм калибра FH-70. Общую стоимость такой «гуманитарки» и тысячи соответствующих артиллерийских снарядов оценили в 113 млн евро.

Зеленский уже поблагодарил Эстонию за гаубицы и боеприпасы, Швецию — за LAW, Archer и БМП, Данию — за CAESAR, а Литву — за зенитные пушки, амуницию и вертолёты.

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Еще одно проявление враждебности: лектор юридического факультета Тартуского университета, научный сотрудник Норвежского центра морского права Александр Лотт указывает, что эстонцы хотят иметь возможность преследовать «нарушителей» (РФ) за пределами границ своей морской территории.

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Власти Эстонии своими действиями заслужили то, что Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Антон Новодережкин/ТАСС Посольство Эстонии в Москве

Понижение уровня дипломатических отношений до временного поверенного в делах может коснуться не только Эстонии, но и других стран Балтии, отметил в разговоре с «Лентой. ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что на протяжении последних лет эстонское руководство целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией, насаждая русофобию, уровень дипломатических отношений с Эстонией в МИД РФ решено понизить до временного поверенного.

Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года. Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне.

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