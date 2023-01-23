Москва, 23 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Миллиардер Алишер Усманов намерен выйти из Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Его планы вызваны якобы желанием выйти на пенсию. Заявление Усманова об освобождении от членства в бюро союза имеется, пишет РИА Новости.

Валерий Шарифулин/ТАСС Алишер Усманов

«Соответствующее заявление Усманова у нас есть», — цитирует агентство свой источник.

Напомним, в конце 2022 года киевский режим арестовали активы, принадлежащие олигарху Алишеру Усманову. В пресс-службе СБУ сообщили, что общая стоимость изъятого имущества составляет около 2 млрд гривен ($54 млн). Его планируют передать в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее Алишер Усманов вошел в санкционные списки Украины, США и ЕС. По данным СБУ, на территории нескольких украинских морских портов были обнаружены подпольные склады, где хранилось более 160 тыс. тонн железной руды, якобы принадлежавшей компании Усманова. По данным спецслужб, её планировалось переправить в Россию для нужд металлургической отрасли и российского ВПК.