Кейптаун, 23 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил уверенность, что второй саммит Россия — Африка выведет отношения Москвы с континентом на новый уровень.

Валерий Шарифулин/ТАСС Саммит Россия — Африка

«Мы говорили о подготовке ко второму саммиту Россия — Африка. <…> Мы исходим из того, что его результаты… будут содействовать выводу наших связей на новые рубежи», — заявил он 23 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Также Сергей Лавров напомнил, что второй саммит Россия — Африка состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прилетел в ЮАР утром 23 января с официальным визитом в рамках африканского турне.