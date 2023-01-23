Брюссель, 23 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят в Брюсселе новый транш помощи Украине. Об этом 23 января сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам министра иностранных дел Франции, в Брюсселе главы МИД стран ЕС обсудят возможность выделения нового транша помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель также сообщил о выделении Украине нового пакета финансовой помощи. Однако Боррель не назвал объем возможного транша.

Подробнее в материале: Боррель: Евросоюз выделит Украине финансовую помощь в размере €500 млн

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В МИД России также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Киеву оружие.