Брюссель, 23 января, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) может быть внесён Европейским союзом в список террористических организаций, однако для этого должно быть выполнено одно условие. Об этом 23 января по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Корпус стражей Исламской революции

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«Чтобы включить КСИР в список [террористических организаций], нам нужно решение суда одной из стран ЕС, что они террористы. Что они совершили теракт в одной из стран ЕС. Это юридический взгляд на вещи», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Руководитель МИД Люксембурга напомнил, что 23 января главы МИД ЕС рассмотрят четвёртый пакет санкций против Ирана. Планируется, что в чёрный список убудут включены свыше 50 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), который, по его словам, является «главным источником угнетения» в стране, следует признать в ЕС террористической организацией.

Комментируя протесты в Иране, Нурипур отметил, что протестующие больше не доверяют постепенным реформам, а хотят «другой, демократический Иран». Он также высказался в пользу санкций против Тегерана и призвал также к заморозке счетов.