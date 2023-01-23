Люксембург, 23 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В МИД Люксембурга считают, что конфликт на Украине не будет завершен, если поставлять ей оружие. Тем не менее не поставлять его тоже нельзя — тогда Россия выиграет конфликт. Такое противоречивое мнение высказал перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он считает, что если прекратить «предоставлять в распоряжение украинцев оружие», то боевые действия завершатся победой России. Надо создать условия, при которых «Россия увидит, что не может выиграть», тогда конфликт завершится, считает глава МИД.

«Поэтому есть только одно условие — мы должны помогать Украине защищаться от России», — заявил Ассельборн.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, какое бы оружие США ни поставили Киеву, оно будет полностью уничтожено в ходе спецоперации войсками России. Комментируя планы на поставки Киеву оружия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия являются псевдоподдержкой Украины, за которую придётся расплачиваться народу данной страны.