Брюссель, 23 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Решение о поставках Францией оружия Киеву будет приниматься в ходе консультаций с союзниками, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна журналистам в Брюсселе.

ИТАР-ТАСС/Николай Новичков Танк Leclerc

По словам Катрин Колонны, после решения о поставках киевскому режиму танков AMX-10RC остальные решения будут приниматься в ходе консультаций с союзниками.

«Мы коллективно проанализируем, в чем есть необходимость», — уточнила глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях поставить киевскому режиму французские танки Leclerc напоминают безумие.