Вена, 23 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в беседе с журналистами 23 января категорически отверг участие Вены в поставках Украине летального оружия.

EPA/VALENTYN OGIRENKO / POOL/ТАСС Александер Шалленберг

«Мы, Австрия, как нейтральная страна не можем принимать в этом участие, но мы не препятствуем другим», — сказал представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

Также Шалленберг отметил, что в Австрии внимательно следят за дискуссией между Германией и Францией о поставках Киеву тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 января встретится с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом для обсуждения поставок Украине основных боевых танков.