Москва, 23 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты, ставшие в 2022 году крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, постепенно сокращают поставки в этот регион. Об этом 23 января сообщает газета «Коммерсантъ».

Sina Schuldt/dpa/ТАСС СПГ-танкер из США

По данным Platts, за первые 20 дней января текущего года в Европу направилось почти 64% экспортированных из США грузов СПГ. При этом в четвёртом квартале 2022 года этот показатель в среднем составил около 70%. В свою очередь, доля поставок в Азию увеличилась с 22% до 29%. Всего США экспортируют около 8,6–8,8 миллиарда кубометров сжиженного природного газа в месяц.

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В качестве причины постепенного сокращения поставок американского газа на континент называется снижение цен на этот вид топлива в Европе. Так, к середине января спотовые цены на СПГ в Азии превысили европейские.

Однако, отмечает издание, на сегодня разница не так велика, чтобы спровоцировать масштабный отток, учитывая необходимость платить за проход через Панамский канал в случае экспорта из США в Азию, а также дефицит танкеров в Тихоокеанском бассейне.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту по рынку газа, размещённому на сайте Еврокомиссии, за 11 месяцев 2022 года Евросоюз закупил у Вашингтона 52 млрд кубометров сжиженного природного газа. Этот объём в два с лишним раза превышает показатель закупленного странами ЕС у США газа за весь 2021 год. Тогда ЕС импортировал из США 22 миллиарда кубометров СПГ.