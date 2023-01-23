Донецк, 23 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление после освобождения Соледара и ведут бои в окрестностях Артёмовска. Об этом 23 января в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдаётся, складывает оружие и отступает», — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что российские бойцы заняли под Артёмовском ряд важных высот, которые помогут отрезать город от снабжения. Тогда его освобождение ускорится.

Напомним, ранее командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о боях на восточной и южной окраинах Артёмовска.