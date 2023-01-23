Пушилин сообщил об ожесточённом сопротивлении ВСУ в Артёмовске
В Артёмовске нет предпосылок, что враг собирается сдаваться — Пушилин
Донецк, 23 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление после освобождения Соледара и ведут бои в окрестностях Артёмовска. Об этом 23 января в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдаётся, складывает оружие и отступает», — сказал Пушилин.
При этом он отметил, что российские бойцы заняли под Артёмовском ряд важных высот, которые помогут отрезать город от снабжения. Тогда его освобождение ускорится.
Напомним, ранее командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о боях на восточной и южной окраинах Артёмовска.