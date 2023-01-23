Лиссабон, 23 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В матче чемпионата Португалии по футболу между женскими командами «Бенфики» и «Спортинга» (5:0), состоявшемся 21 января, рефери впервые в истории показал белую карточку.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Под занавес первого тайма, когда одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады от обеих команд. После оказания медицинской помощи арбитр в качестве благодарности показал им белую карточку.

Ранее FIFA (Международная федерация футбола) ввела белые карточки в использование в Португалии в качестве эксперимента для благодарности участников матчей за честную игру.

23 января в пресс-службе «Динамо» сообщили, что в возрасте 88 лет скончался двукратный чемпион СССР в составе московского клуба Валерий Урин.