Москва, 23 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Разница между зарплатами мужчин и женщин в России составляет 28%, женщины зарабатывают на треть меньше мужчин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщила первый замглавы Минтруда Ольга Баталина в ходе круглого стола в Госдуме.

Эрик Романенко/ТАСС Работница

«Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне — почти 28%», — сказала Баталина.

При этом, по ее словам, в правительстве видят существующие для женщин барьеры, когда те, владея профессиональными навыками наравне с мужчинами, не получают достаточного продвижения.

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В ходе заседания глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила включить в «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы» нормативные документы по защите женщин-предпринимателей, а также налоговые льготы для работодателей, нанимающих женщин с детьми.

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