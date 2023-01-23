Киев, 23 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В Харьковской, Днепропетровской, части Запорожской области, а также на западе Украины 23 января действует аварийный режим отключения электроэнергии, сообщает «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия электроэнергии

Украинская энергокомпания уточнила, что в пяти регионах лимиты потребления электроэнергии превышены уже с утра. Такая ситуация в Харьковской, Днепропетровской, Волынской, Львовской областях и контролируемой ВСУ части Запорожской области.

В этих регионах введены аварийные отключения. Потребление электроэнергии возросло из-за похолодания и в связи с началом рабочей недели, отмечает компания.