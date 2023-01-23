Донецк, 23 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк (Петровский район, Киевский район), Горловку (Никитовский район) и Гольмовский в ДНР. Об этом 23 января сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Жилое здание с подвалами для укрытий. Донецк

Уточняется, что обстрелы населенных пунктов были совершены из Ильинки (00:10), Катериновки (00:10), Тоненького (01:45) и Дружбы (12:00). Суммарно было выпущено 24 снаряда натовского калибра (155 миллиметров).

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны киевских боевиков погибла девочка 2021 года рождения.