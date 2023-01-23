Донецк, 23 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В настоящее время подразделения Вооружённых сил (ВС) России ведут продвижение по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 января рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчета САУ «Акация» в зоне СВО

По словам врио главы региона, ситуация в зоне спецоперации в ДНР продолжает быть довольно тяжёлой, однако российские войска «практически везде продвигаются вперёд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения города Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков в нём фактически не осталось целых зданий и сооружений.