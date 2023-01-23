Москва, 23 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Решение о передаче Украине части конфискованных российских активов можно считать воровством. Те, кто пытается продвигать такую идею, «немного заигрались в геополитику» и ставят под угрозу позицию США о верховенстве права. Такое мнение высказал 23 января журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Много такого рода идей циркулирует, это называется воровство. Страна, которая пыталась позиционировать себя как основывающаяся на верховенстве права, сейчас занимается самоотрицанием», — прокомментировал Рябков.

Напомним, на днях глава специальной рабочей группы министерства юстиции США Эндрю Адамс сообщил, что Вашингтон намерен начать передачу части конфискованных российских активов Украине. В какие сроки и в каком порядке это произойдет, не уточняется. Ранее, в декабре 2022 года, сенат США утвердил поправку, которой позволялось передавать конфискованные активы российского бизнеса «в пользу Украины».