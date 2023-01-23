Донецк, 23 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ за всё время с начала обострения ситуации в Донбассе выпустили по территории Донецкой Народной Республики 96 666 снарядов и ракет. Об этом 23 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За 340 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 14 926 фактов ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения — 14 595», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе были запущены 39 ракет комплекса «Точка-У», 255 ракет системы «Ураган», 12 766 ракет реактивных систем залпового огня, а также 19 673 снаряда калибра 155 мм.

По данным СЦКК, от обстрелов до начала спецоперации в общей сложности погибли 648 мирных жителей, в том числе 26 детей. На освобождённой в ходе СВО территории республики погибли 3773 мирных жителя, в том числе 106 детей.