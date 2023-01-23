Брюссель, 23 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом, говорится в заявлении пресс-службы альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По сообщению пресс-службы, встреча состоится 24 января на фоне обсуждения поставок танков киевскому режиму.

Ранее в интервью телеканалу ARD глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время Берлин сформирует окончательную позицию по вопросу оказания помощи Украине поставками танков Leopard.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разлад между странами — членами Североатлантического альянса НАТО в дискуссии по поставкам Украине тяжелой бронетехники.

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